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برشلونة يجهز لاستعادة نجمه

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:09 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة سيحاول استعادة خدمات نيمار نجم باريس سان جيرمان مرة أخرى في الصيف المقبل محددة ثلاثة عوامل رئيسية يجب توفرها من أجل ضمان نجاح الصفقة وعودة النجم البرازيلي إلى قلعة الكامب نو من جديد.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن شائعات عودة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف برشلونة لن تنتهي مع حلول العام 2020، حيث عادت الصحف الكبرى للحديث عن هذه الصفقة من جديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الباب ما زال مفتوحاً لعودة نيمار إلى برشلونة في الصيف المقبل موضحة أن باريس سان جيرمان يبدي انفتاحاً ملحوظاً على اتمام الصفقة والتخلي عن النجم البرازيلي الذي يواجه أزمات كبيرة في فرنسا خلال الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيعمل مجدداً على استعادة خدمات نيمار بشرط أن يتمكن اللاعب من تجاوز إصاباته المتكررة مع الحفاظ على لياقته البدنية وهي الصفقة التي تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، وهي :-

أولاً: يجب على برشلونة جمع الأموال الكافية لإتمام الصفقة من خلال بيع فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونخ الألماني بقيمة متوقعة تصل إلى 120 مليون يورو.

ثانياً: يجب أن يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خاصة أن فشل برشلونة في التعاقد مع نيمار الصيف الماضي جاء بسبب شروط باريس سان جيرمان التعجيزية، حيث طلب النادي الفرنسي الحصول على 300 مليون يورو من أحل الاستغناء عن النجم البرازيلي مما يعني أن الفيفا مطالب في هذه الحالة بالتدخل ووضع سقف لأسعار اللاعبين وتحديد قيمة نيمار بما لا يزيد عن 180 مليون يورو.

ثالثاً: من الواضح أن باريس سان جيرمان في حاجة ماسة إلى ابقاء كيليان مبابي ضمن صفوفه وهذا الأمر لن يتحقق ألا بالتخلي عن نيمار وجعل مبابي النجم الأوحد في صفوف الفريق وهذا الأمر متوقف على قرار المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 20 عاماً الذي ألمح إلى رغبته في الرحيل في الصيف المقبل.

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الكلمات المفتاحية

نيمار مبابي برشلونة الدوري المصري الدوري الاسباني

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