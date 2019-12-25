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اشتباكات بين الجيش الليبي وكتائب الوفاق بالقرب جنوبي طرابلس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:06 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بوقوع اشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي، وكتائب الوفاق، بالقرب من مبنى الجوازات جنوبي العاصمة طرابلس.

ويشن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، حملة عسكرية كبيرة لتحرير العاصمة من المليشيات المسيطرة عليها، عقب توقيع حكومة فايز السراج، مذكرة تفاهم مع تركيا تسمح لأنقرة باستغلال ثروات الشعب الليبي في البحر المتوسط، بالإضافة للتدخل العسكري في البلاد، الأمر الذي اعتبرته قوى ليبية بأنه "اتفاق خيانة".
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