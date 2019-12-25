تعرف على المشروعات التنموية في سيناء ومدن القناة خلال 2019 (فيديوجراف)



وتنوعت مشروعات التنمية في هذه المناطق، بين إنشاء المدن الجديدة، وشبكة الطرق الكبرى، ومشروعات صناعية وتنموية مختلفة منها مشروع أنفاق تحيا مصر، الذي تم تنفيذه في زمن قياسي، وأيضا مشروع محور 30 يونيو الموازي للمجرى الملاحي، وتنفيذ 9 طرق بأطوال 460 كيلو متر، وتطوير مطار العريش الدولي، وتنفيذ رصيف بحري بطول 5 كيلومتر، وتدشين منطقة صناعية شرق بروسعيد بمساعة 63 مليون متر مربع.





وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ أحواض الاستزراع السمكي شرق بروسعيد، وانشاء جامعة الملك سلمان ويتبعها 3 افرع، وانشاء 5 مشروعات اسكان باجمال 80995 وحدة سكنية، انشاء مدن جديدة مثل رفح الجديدة ومدينة الاسماعيلية الجديدة ومدينة سلام شرق بورسعيد، وتنفيذ 14 مشروعا في الرعاية الصحية، وتطوير مصانع الاسمنت والرخام.

عرضت قناة "DMC"، فيديوجراف، عن أهم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها خلال عام 2019، في مناطق سيناء ومدن القناة، مؤكدة أن هذه المنطقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد طفرة تنموية لم تشهدها منذ عقود.