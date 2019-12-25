Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على المشروعات التنموية في سيناء ومدن القناة خلال 2019 (فيديوجراف)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:34 ص
Advertisements
جانب من التقرير
جانب من التقرير
جرجس ميلاد
Advertisements
عرضت قناة "DMC"، فيديوجراف، عن أهم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها خلال عام 2019، في مناطق سيناء ومدن القناة، مؤكدة أن هذه المنطقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد طفرة تنموية لم تشهدها منذ عقود.

وتنوعت مشروعات التنمية في هذه المناطق، بين إنشاء المدن الجديدة، وشبكة الطرق الكبرى، ومشروعات صناعية وتنموية مختلفة منها مشروع أنفاق تحيا مصر، الذي تم تنفيذه في زمن قياسي، وأيضا مشروع محور 30 يونيو الموازي للمجرى الملاحي، وتنفيذ 9 طرق بأطوال 460 كيلو متر، وتطوير مطار العريش الدولي، وتنفيذ رصيف بحري بطول 5 كيلومتر، وتدشين منطقة صناعية شرق بروسعيد بمساعة 63 مليون متر مربع.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ أحواض الاستزراع السمكي شرق بروسعيد، وانشاء جامعة الملك سلمان ويتبعها 3 افرع، وانشاء 5 مشروعات اسكان باجمال 80995 وحدة سكنية، انشاء مدن جديدة مثل رفح الجديدة ومدينة الاسماعيلية الجديدة ومدينة سلام شرق بورسعيد، وتنفيذ 14 مشروعا في الرعاية الصحية، وتطوير مصانع الاسمنت والرخام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشروعات مدن القناة سيناء بورسعيد القناة السيسي الاسماعيلية

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

هل يعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسراً أمام الإنتاج بسبب مرتضى منصور؟ اللائحة تجيب

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: كهربا يُشعل أزمة بالقلعة الحمراء.. وحسم الصفقة الشتوية الثانية.. وفايلر يطرد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 12 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

التنمية تتحدث بسيناء.. الانتهاء من تنفيذ 78135 وحدة إسكان و400 بيت بدوي

وزير الإسكان: الوزارة تنفذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء باستثمارات 5.72 مليار جنيه

رئيس الوزراء: تنمية سيناء وإقليم قناة السويس لم تعد حلما بل واقعا ملموسا

الرئيس يفتتح عددا من المشروعات التنموية الكبرى بوسط سيناء والإسماعلية

رئيس الوزراء: حوافز لمن سينتقل للإقامة بسيناء

30 يونيو بالإسماعيلية.. مشروعات تنموية عملاقة متنوعة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

04:50 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

09:19 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status