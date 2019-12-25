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مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:55 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليستر سيتي وليفربول مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر صلاح يستعد ليستر سيتي لاستضافة  ليفربول على ملعبه ووسط جمهوره في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الآخر 1441 هجرياً، في جولة البوكسينج داي

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي يتصدر ليفربول جدول الترتيب في الوقت الراهن برصيد 49 نقطة، على الرغم من تأجيل مباراة وست هام له في الأسبوع الماضي لمشاركته في كأس العالم للأندية التي توج بها على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف، وسيسعى لتحقيق الفوز من أجل زيادة الفارق بينه وبين الثعالب إلى 13 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في المقابل سيحاول ليستر سيتي بقيادة براندن رودجرز تعويض الخسارة أمام مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي، وإلحاق الهزيمة الأولى بالريدز هذا الموسم من أجل تقليص الفارق بينهما إلى 7 نقاط، من أجل إحياء أماله في المنافسة على لقب الدوري.

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي يستمر غياب جويل ماتيب وناثانيل كلاين عن ليفربول في مباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي، ولحق به ديان لوفرين بداعي الإصابة أيضًا، وسيشهد اللقاء عودة أليسون من الإيقاف.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي سيفتقد الريدز لبعض اللاعبين في مواجهة ليستر سيتي للإصابة، وهُم ماتيب، لوفرين في خط الدفاع، فابينيو في الوسط وأُضيف إليه تشامبرلين والذي كان قد تعرض للإصابة في نهائي كأس العالم للأندية ضد فلامينجو.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي الان من المتوقع أن يقوم يورجن كلوب بإراحة بعض اللاعبين بسبب الإجهاد، ربما يتم الدفع بجيمس ميلنر كظهير أيسر، وفينالدوم في خط الوسط، بالإضافة إلى البدء بكلا من شيردان شاكيري وديفوك أوريجي في خط الهجوم.
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