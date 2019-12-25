رئيس لجنة الحكام يتحدث عن صحة هدف قفشة.. ويعلن: سأرحل في هذه الحالة

قال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، جمال الغندور، إنه سيرحل عن منصبه في حالة تم اجباره من قبل اللجنة الخماسية، على الاستعانة بحكام اجانب في الدوري الممتاز.





وصرح الغندور عبر قناة "أون سبورت": "اتفقت مع اللجنة الخماسية على عدم الاستعانة بحكام أجانب، سوى في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وإذا أجبرت على الاستعانة بحكام اجانب لغير هذه المباراة سأرحل فورًا عن منصبي".





وأكمل الغندور: "اتحاد الكرة قام بعمل تأمين على الحكام في 2005، عندما كنت رئيس للجنة الحكام، لكنه ألغي بعد رحيلي مباشرة، وأسعى لعودته مرة أخرى".





وواصل الغندور: "هناك هدف واحد غير صحيح، احتسب بنتيجة خطأ تحكيمي هذا الموسم".





وأضاف رئيس لجنة الحكام: "هدف الأهلي الثاني في الاتحاد جاء عن طريق تسلل واضح، وهذا الخطأ هو الأول للمساعد يوسف البساطي، منذ سنتين، ويعد من الأخطاء النادرة له".





وأعلن الغندور، أن بدل انتقال الحكام تم الغاءه هذا الموسم، مشيرًا إلى أن ما يتقاضاه حكم المباراة إذا كان يحكم في القاهرة مثل أسوان.





وتابع الحكم المونديالي السابق: "تأخير مستحقات الحكام سببه الأزمة المالية التي سمر بها الاتحاد".





وأتم الغندور حديثه:" مستحقات الحكام عن أول شهرين من الموسم الجاري تسدد قريبا".





وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.