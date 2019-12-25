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ليستر سيتي ضد ليفربول.. تصريح مثير من رودجرز قبل مواجهة رفاق محمد صلاح

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:40 ص
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روديجير
روديجير
وكالات
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قال مدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز، اليوم الإثنين، إن مواجهة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ليفربول المتصدر الخميس المقبل، ستكون مقياساً حقيقياً للمكانة التي يستحقها فريقه هذا الموسم.

وخسر ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني، 1-2 أمام ليفربول في أنفيلد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حينما أحرز جيمس ميلنر هدفاً من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال رودجرز إنه يأمل في أن تمثل الجماهير دافعاً للاعبين أمام ليفربول الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري حتى الآن.

وأضاف رودجرز، مدرب ليفربول السابق، للصحافيين: "إنها مباراة صعبة أخرى بالنسبة لنا، لأن ليفربول أحد أكثر الفرق ثباتاً في الأداء منذ فترة طويلة، لكن سنخوض المباراة على ملعبنا ونريد أن نظهر قدراتنا الحقيقية، المباراة ستكون مقياساً حقيقياً لقدراتنا واختباراً لنا".

وتابع: "قدمنا أداء جيداً في أنفيلد وكنا نستحق الخروج بنقطة التعادل من هذه المباراة، نلعب على أرضنا والمؤازرة الجماهيرية ستساعدنا".

وقلصت الهزيمة 1-3 أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث السبت الماضي، الفارق بين الفريقين إلى نقطة واحدة فقط، بينما يتأخر ليستر بفارق 10 نقاط عن ليفربول.

وقال رودجرز إنه لا يفكر في الصراع على اللقب، خلال الموسم الجاري.

وأوضح رودجرز: "يوجد بالفعل فارق في النقاط يصعب تقليصه قياساً إلى عدد النقاط التي فقدها ليفربول حتى الآن، لا يزال أمامنا الكثير لنصل إلى المستوى المنشود، لدي وجهة نظر فيما حققناه، نحترم ما وصلنا له، كنا نواجه مانشستر سيتي الذي يعتبر أحد أكبر الأندية، حينما يلعبون بهذا الأداء يصعب للغاية على أي فريق مجاراتهم".

واختتم قائلاً: "تميز لاعبو ليستر سيتي بالبراعة، نحتل المركز الثاني وتأهلنا للدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية، نبذل دائماً قصارى جهدنا ونحاول تقديم أداء يظهر مدى التطور الذي وصلنا له".

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ليفربول ليستر ومان سيتي ليستر رودريجز

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