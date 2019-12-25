بعد احتفالية "قادرون باختلاف".. السيسي: شعرت بسعادة بالغة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالتواجد بين ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، مشيدًا بالإنجازات التي حققوها.





وقال "السيسي"، في تدوينة له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات."









وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة، عدد من النماذج من سيدات مصر اللاتي قمن برعاية ذوي الهمم في حياتهم، ومنهم شقيقة إحدى مصابي متلازمة داون، ونموذج آخر لزوجة أب راعت نجل زوجها وهو من مصابي مرض التوحد.



