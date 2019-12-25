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بعد احتفالية "قادرون باختلاف".. السيسي: شعرت بسعادة بالغة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:33 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الفجر
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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالتواجد بين ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، مشيدًا بالإنجازات التي حققوها.

وقال "السيسي"، في تدوينة له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شعرت بالسعادة البالغة وأنا بين أبنائي وبناتي من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، لما حققوه من نتائج باهرة عديدة وغير مسبوقة في مختلف المجالات."


وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة، عدد من النماذج من سيدات مصر اللاتي قمن برعاية ذوي الهمم في حياتهم، ومنهم شقيقة إحدى مصابي متلازمة داون، ونموذج آخر لزوجة أب راعت نجل زوجها وهو من مصابي مرض التوحد.

وأشار الرئيس خلال كلمته الثلاثاء، فى الاحتفالية، إلى أن المجتمع المصرى يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية.
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