مرتضى منصور يهاجم لجنة انضباط الجبلاية: "هعلمكم القانون" (فيديو)

تحدث رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بإيقافه 3 مباريات عن ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم، وتغريمه 100 ألف جنيه.





وصرح مرتضي منصور خلال فيديو نشر عبر قناته الرسمية على يوتيوب: "لن أخطئ في حق من أصدر قرار اتحاد الكرة لأنه قاض، ولكن سأعلمه القانون، لقد اعتدى على الدستور وقانون الرياضة".





وواصل رئيس الزمالك: "أتمتع بحصانة موضوعية وهي التحدث تحت قبة البرلمان دون مساس".





وأوضح: "وهناك حصانة إجرائية لا يجوز توقيع عقوبة جنائية أو تأديبية إلا بعد الحصول على إذن من المجلس طبقا للمادة 55 و56 من الدستور".





وأنهي منصور حديثه: "هذا اعتداء على سلطة مجلس الشعب، وسوف تحاسب على هذا القرار".





وتعادل الزمالك سلبيًا، مع الإنتاج الحربي، في المباراة بينهما على ملعب استاد السلام، مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، حيث تعد المباراة الثانية على التوالي التي يفشل الأبيض في تسجيل أهداف بها، بعد لقاء سموحة الجولة الماضية.



