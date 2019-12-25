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صاحب فيديو "خالك عرفات" يفجر مفاجأة (فيديو)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:36 ص
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أمير فرج
أمير فرج
جرجس ميلاد
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نفى أمير فرج، أحد المواطنين من محافظة الشرقية، صحفة واقعة المقطع الصوتي الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف باسم "خالك عرفات في مستشفى أم المصريين"، مؤكدا أنه صاحب المقطع.

وأوضح "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أنه قام بدور مسعف في التسجيل الصوتي رغم أنه ليس مُسعفا كما أن المقطع على سبيل الترفيه ولا يمت للواقع بصلة.

وعلق على كبر حجم التفاعل مع المقطع قائلا: "الناس من ممكن تعمل اى حاجة تريند، ولذلك ركبت على التريند وعملت الفيديو وهو غير حقيقي، أنا من الشرقية بلبيس، ولست مسعفا".

وأكد انه يصنع فيديوهات فكاهية لمعالجة الأمور السلبية في المجتمع، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "لم أقصد الإساءة لأحد من خلال التسجيل الصوتي".

يذكر أن الفيديو المعروف بـ "خالك عرفات" قد انتشر بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيه شخص أنه من مستشفى أم المصريين، ويخبر آخر بأن خاله عرفات داخل المستشفى، وتحول الفيديو لكوميكس ساخر.
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مستشفى ام المصريين سيد على خالك عرفات

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