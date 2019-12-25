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خبير اقتصادي يكشف كيف حققت مصر أول فائض في ميزانيتها

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
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الدكتور عبد المنعم السيد
الدكتور عبد المنعم السيد
جرجس ميلاد
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كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن كيفية نجاح مصر في الانتقال من عجز الموازنة إلى تحقيق فائض، مؤكدا أن هناك بعض العوامل ساهمت في علاج التشوهات التي كانت توجد في الموازنة العام على مدار السنوات الماضية.

وأوضح "السيد" خلال مقابلة مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز الاخبارية"، أن ملف الدعم كان أحد أهم التشوهات في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن ترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه، ساهمت في تقليل عجز الموازنة، رغم ارتفاع قيمة الدعم من 198 مليار في موازنة 2014، إلى 327 مليار جنيه في الموازنة الحالية، نتيجة التوسع في منظومة الخبز والتموين وبرامج تكافل وكرامة، والإنفاق الطبي.

وتابع، أن زيادة حجم إيرادات الدولة ساهم بشكل كبير جدا في تقليل عجز الموازنة، بالإضافة إلى ترشيد الانفاق العام، مؤكدا أن العجز تراجع إلى 8.4% ومن المتوقع تراجعه إلى 7.2 بنهاية العام القادم.
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الكلمات المفتاحية

الموازنة العامة الدكتور عبد المنعم السيد الاقتصاد

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