موعد مباراة سموحة والجونة في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة العميد حسام حسن المدير الفني، لاستضافة نظيره الجونة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.



ويسعى حسام حسن، لقيادة فريقه من أجل الفوز والدخول للمربع الذهبي، مستغلًا تعثر الزمالك وقوعه في فخ التعادل السلبي، مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، لحساب نفس الجولة.



موعد مباراة سموحة والجونة بالدوري العام



وتُقام مباراة سموحة والجونة، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



ويحتاج سموحة، لتحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل الانفراد بالمركز الرابع بجدول الترتيب على حساب الفارس الأبيض والإنتاج الحربي، قبل بداية العام الجديد.



ويحتل سموحة، المركز السادس برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الزمالك صاحب المركز الرابع والإنتاج الحربي صاحب المركز الخامس، فيما يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.



وفي حال نجح الجونة، بمواصلة نتائجه المميزة وتحقيق الفوز، يقفز خمس مراكز ويحتل المركز السابع بجدول الترتيب.

