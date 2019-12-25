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بعد تعادل الإنتاج.. أبرز أرقام كارتيرون مع الزمالك

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:45 ص
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كارتيرون
كارتيرون
محمد الصو
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، نتائجه الهزيلة في بطولة الدوري العام، بعدما سقط في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي، بالجولة العاشرة من المسابقة.

وفشل الزمالك، في تحقيق الفوز في المباراة الثالثة على التوالي، بعدما تلقي هزيمة من الجيش وتعادل مع سموحة، ثم التعادل أمام الإنتاج الحربي بدون أهداف، بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب الأهلي بالسلام.

ورغم إعلان مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور، رحيل الصربي ميتشو المدير الفني السابق عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج والهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون، إلا أن الأداء لم يتحسن خلال فترة ولاية الفرنسي الجارية.

ويرصد "الفجر الرياضي" ماذا قدم الزمالك مع كارتيرون من خلال التقرير الآتي:-

بدأ كارتيرون مشواره مع الفارس الأبيض، عندما فاز على الشرقية، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ثم إلتقى الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقدم الزمالك تحت قيادة الفرنسي، أفضل مبارياته عندما حقق الفوز على بيراميدز سبورت بثنائية دون رد بالجولة السابعة من الدوري العام.

وكان أول سقوط للمدرب الفرنسي كارتيرون، أمام طلائع الجيش والتي تلقى فيها هزيمة بثلاثية مقابل هدفين لحساب الجولة الثامنة.

واستمر السقوط، حيث حقق تعادلًا مخيبًا أمام سموحة سلبيًا لحساب الجولة التاسعة من الدوري، قبل السقوط ليلة أمس في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي، بالجولة العاشرة.

ومنح مسؤولو نادي الزمالك برئاسة. مرتضى منصور، الجهاز الفني الفرنسي، فرصة أخيرة وخوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبي، بدوري أبطال إفريقيا، قبل إتخاذ قرار بالإقالة في حال إستمرار سوء النتائج.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد الزامبي، السبت المقبل 28 ديسمبر الجاري، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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