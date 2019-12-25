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دي يونج: أتمني انضمام مدافع يوفنتوس لصفوف برشلونة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:06 ص
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دي يونج
دي يونج
علي ماهر حلمي
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تمني اللاعب الدولي الهولندي فرانكي دي يونج لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني انضمام مواطنه الهولندي دي لخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي في أقرب وقت لصفوف النادي الكتالوني.

وقال دي يونج في تصريحات صحفية:" دي لخت قرر الذهاب الي يوفنتوس و اللعب في الدوري الإيطالي لكن هو يمكن في وقت قصير أن يلعب لبرشلونة الإسباني حقيقة أنه ذهب إلى إيطاليا لا يُغير رؤيتي مما يعني أنه في السنوات القليلة المقبلة سيكون قادرًا على الوصول لبرشلونة وبعد قولي هذا لقد اتخذ القرار الصحيح، حيث أراه جيد جدًا في صفوف النادي الإيطالي هذا الموسم".

وأضاف اللاعب الدولي الهولندي:" عام 2019 كان مثاليا للغاية منذ وصولي إلى برشلونة كانت هناك فترة اللعب جيدة جدًا، وأنا سعيد لأن كل شيء هنا رائع حتى المدينة والأجواء، بالرغم من أننا في ديسمبر إلا أننا لا نحتاج لقفازات، التدرب هنا يعطيني أحاسيس رائعة".

واختتم لاعب نادي برشلونة الاسباني تصريحاته قائلا:" عروضنا الرائعة مع أياكس والفوز على ريال مدريد ثم يوفنتوس وتوتنهام كان يجب أن تؤدي بنا للوصول إلى المباراة النهائية لكن الدقائق الأخيرة من نصف النهائي ضد توتنهام بالموسم الماضي لازالت لحظة تطاردني مازلت أشعر بأنه إقصاء غير عادي ومؤلم للغاية ".

يذكر أن دي يونج قد انتقل لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي.
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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ايطاليا الكرة المصرية الدوري المصري

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