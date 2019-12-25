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هشام طلعت مصطفى يفتتح مكتب شهر عقاري مطور في مدينة الرحاب

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:05 ص
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مكتب توثيق عقاري بالرحاب
مكتب توثيق عقاري بالرحاب
جرجس ميلاد
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افتتح هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، مكتب شهر عقاري مطور في مدينة الرحاب، يعمل بنظام الشباك الواحد، مؤكدا أن أهم ما يسعى إليه هو توفير حياة كريمة لسكان مدن الرحاب ومدينتي.

عرضت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا عن افتتاح مكتب شهر عقاري مطور في مدينة الرحاب.

وأكد هشام طلعت مصطفى، أن أهم ركيزتين في عمليات التطوير التي تقوم بها المجموعة لتقديم خدمة مميزة لعملائها، هما توفير الوقت والجهد على العملاء في الحصول على الخدمات الحكومية، كما هو الحال في الشهر العقاري والسجل المدني وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها السكان بصفة دائمة.

واعرب عدد من الموظفين في المكتب عن سعادتهم بعملية التطوير، مؤكدين أنها ستساهم في القضاء على التكدسات وتسهم في تنظيم العمل مما يوفر الجهد والوقت.
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الكلمات المفتاحية

هشام طلعت مصطفى الشهر العقاري الرحاب

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