رامي إمام يستعيد ذكريات طفولته بصورة نادرة له مع الزعيم وجده الراحل













يحرص المخرج رامي إمام، على مشاركة محبيه صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر رامي، صورة نادرة جمعت بينه وبين والده عادل إمام وجده الراحل لأبيه الزعيم، وذلك بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.وعلق رامى على الصورة قائلاً: "الصورة دى اتبعتتلى من حضراتكم كتير جدًا الفترة اللى فاتت والحقيقة رجعتنى حوالى 38 سنة لورا، دي مش مجرد صورة بالنسبة لي دي من أحب الصور ليا مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا، لا لأن فيها جدى الله يرحمه محمد إمام الكبير الراجل اللى ما شفتش فى حياتي زى حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه والأخيرة دى بالذات الظاهر طلعت جينات فى العيلة".وتابع رامي قائلاً: "كنت بحس بالراحة معاه، وأحلى لحظة فى حياتى لما كان بيرقينى ويدعيلى، وبيدعى لأبويا روح يا عادل ربنا يكرمك كمان وكمان، وفى أواخر أيامه، جاله زهايمر ومكانش فاكرنى ولا فاكر أى شخص فى عيلتنا".وأضاف رامي "اتمنيت ساعتها إن الأيام ترجع بي وأتصور معاه أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما مات سنة 1997،كن دايمًا حاسس إنه عايش معايا طول الوقت، ربنا يرحمك يا جدو ويغفرلك وتكون مستريح لحد ما نجيلك".وفي سياق آخر أعلن رامي أمس عن انتهائه من تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2020،وهو بطولة عادل إمام،محمد الكيلاني، داليا البحيري ،طارق الإبيارى،بدرية طلبة، دلال عبد العزيز، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين،وفاء صادق، سليمان عيد،هدى المفتي أحمد فريد.