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بعد غيابها 30 عامًا عن الغناء وعودتها من جديد.. كيف فتحت القاهرة لـ عزيزة جلال أبواب الشهرة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تعود عزيزة جلال إلى جمهورها مرة أخري، بعد اعتزالها المفاجيء بعد زواجها من ثري خليجي، فى حفل يقام يوم ٢٦ ديسمبر الجاري فى الموسم الثاني من مهرجان "شتاء طنطورة"، الذى يقام بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وتقدم "عزيزة" فى الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائي وهم " إلا أول ما اتقابلنا، هو الحب لعبة، مستنياك".

يرصد لكم "الفجر الفني" كيف فتحت القاهرة ل "عزيزة جلال" أبواب الشهرة:

_لكون عزيزة جلال تمتلك حضور وأداء متميز على المسرح وطبقات صوت تؤهلها لتكون سفيرة الطرب الأصيل، تم دعوتها من إحدي شركات الإنتاج الكبري إلى مصر لإحياء حفل خاص والمشاركة فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

_عندما وصلت عزيزة جلال القاهرة، بدأت التحضير لأغنيات مع أهم المؤلفين والملحنين فى مصر وهم "السنباطي، الطويل، الموجي، بليغ، سيد مكاوي"، الذين وجدوا فيها صوت فريد مثل عبد الحليم حافظ.


_كان الملحن محمد الموجي أول ملحن مصري يتعاون معها، وقدما أغنية "إلا أول ماتقابلنا" لشركة صوت الحب، "وبتخاصمني حبة لشركة عالم الفن".

_قامت بغناء العديد من الأغاني لإسمهان وأم كلثوم ولكن بطريقتها وأسلوبها الغنائي المتميز.

_كونت عزيزة جلال مدرسة تخرجت منها العديد من المطربات مثل ",كريمة الصقلي، لطيفة، سمية قيصر، آمال عبد القادر، مريم بلمير، جنات وأخريات".

_تلقت عزيزة جلال أثناء تواجدها بالقاهرة عروضا من المنتجين لخوض تجربة التمثيل فى السينما، ولكنها اعتزلت الفن بعد مشوار قصير فى عالم الفن، وتزوجت برجل الأعمال السعودي الشيخ على بن بطي الغامدي.
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