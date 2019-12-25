حمو بيكا يطرح مهرجان "حسدوني الناس عليكي" بمشاركة فريقه .. التفاصيل الكاملة



طرح تيم حمو بيكا لغناء المهرجانات الشعبية، مهرجان جديد بعنوان "حسدوني الناس عليكي"، وذلك عبر قناتهم الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية.



تفاصيل مهرجان "حسدوني الناس عليكي"



يقدم المهرجان كل من حمو بيكا، علي قدورة، نور التوت، من كلمات إسلام المصري، ومن توزيع فيجو الدخلاوي، وتقول كلماته: "مظلوم شايل في قلبي وبطولي مافي حد جنبي والدنيا مكعبلة، عايشين زمن المصاري، بايعين ولا حد شاري مش شايف مرجلة ، على ايه بتعيشوة جوركو، هاتو عيال كبيركم ووروني افعالكم".



جدير بالذكر أن مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، يتعاون خلال الفترة الحالية مع نجوم المهرجات، في طرح مجموعة من الاعمال، وذلك بعد جوله حفلات قدمها خارج مصر، وحققت نجاحًا كبيرًا.



