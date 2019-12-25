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مطران الموارنة في احتفال عيد الميلاد: السيسي قدوة لجميع الرؤساء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
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مطران الموارنة في الاحتفال
مطران الموارنة في الاحتفال
ماريان عيد
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ترأس مساء اليوم، المطران جورج شيحان، مطران الموارنة بمصر والسودان، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر.

أقيم القداس الإلهي الاحتفالي في تمام الساعة العاشرة مساء، حيث حضر اللواء فودة عبد المطلب، مندوب من رئاسة الجمهورية، واللواء خالد فتح الله، مندوب عن وزير الداخلية.

وألقى المطران، كلمة أعرب فيها عن شكره لجميع الحضور، مشيدا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنه قدوة لجميع الرؤساء، مضيفا: "ونصلي من أجله".

حضر الاحتفال كل من: سفير لبنان بالقاهرة، السيد على الحلبى، والسيد ابراهيم شرارة، القنصل، والسيدة نورا عطرى، المحلق الاقتصادى بالسفارة، وفؤاد القاضى، أمين العمل الجماهيرى لحزب مستقبل وطن، وأمير هلال، من مؤسسة المشاركة للجميع، والمهندس مجدى محمود إبراهيم، عضو مجلس الشعب السابق، ومرقس ساويرس، عضو مجلس المحافظة السابق.
مطران الموارنة في احتفال عيد الميلاد: السيسي قدوة لجميع الرؤساء
مطران الموارنة في احتفال عيد الميلاد: السيسي قدوة لجميع الرؤساء
مطران الموارنة في احتفال عيد الميلاد: السيسي قدوة لجميع الرؤساء
مطران الموارنة في احتفال عيد الميلاد: السيسي قدوة لجميع الرؤساء
مطران الموارنة في احتفال عيد الميلاد: السيسي قدوة لجميع الرؤساء
مطران الموارنة في احتفال عيد الميلاد: السيسي قدوة لجميع الرؤساء
مطران الموارنة في احتفال عيد الميلاد: السيسي قدوة لجميع الرؤساء
مطران الموارنة في احتفال عيد الميلاد: السيسي قدوة لجميع الرؤساء
مطران الموارنة في احتفال عيد الميلاد: السيسي قدوة لجميع الرؤساء
مطران الموارنة في احتفال عيد الميلاد: السيسي قدوة لجميع الرؤساء
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