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التشكيل المتوقع وموعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
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عبدالقادر عرابي
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سيشهد ملعب 30 يونيو بالقاهرة الجديدة مباراة هامة تجمع فريق بيراميدز أمام ضيفه نادي وادي دجلة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر، في إطار مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

ويطمح فريق نادي بيراميدز في العودة للإنتصارات مرة أخرى، في ظل سلسلة النتائج السلبية للفريق، والتي أدت للإطاحة بالمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر.

ويعود آخر فوز لبيراميدز ليوم 21 أكتوبر الماضي أمام الإنتاج الحربي في الجولة الخامسة، حين فاز بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعادل بيراميدز في آخر مبارياته أما النادي المصري البورسعيدي السبت الماضي بهدف مقابل هدف، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

بينما يريد واردي دجلة الخروج من النفق المظلم، وتحقيق الفوز على بيراميدز، بعد أن فرط في الفوز بسهولة في المباراة الأخيرة ضد إنبي، حينما تقدم بهدفين، قبل أن يسقط بثلاثية.

ترتيب بيراميدز ووادي دجلة قبل مواجهة اليوم

يحتل نادي بيراميدز المركز السابع برصيد 13 نقطة من 9 مباريات، جمعها من 3 إنتصارات و 4 تعادلات وهزيمتين.

فيما يقبع نادي وادي دجلة في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط من 9 مباريات، جمعها من فوز وحيد وثلاث تعادلات و5 هزائم.

التشكيل الموقع لمباراة بيراميدز ضد وادي دجلة

من المتوقع أن يــبدأ المدرب عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الفني الجديد لبيراميدز، مباراة وادي دجلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: عمر جابر – أحمد أيمن منصور – عبدالله بكري – محمد حمدي
خط الوسط: عبدالله السعيد – إيريك تراوري – نبيل دونجا
خط الهجوم: محمد فاروق – إسلام عيسى – جون أنطوي.

بينما من المحتمل أن يدفع اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف
خط الدفاع: إسحق ياكوبو – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي – عبدالرحمن رمضان.
خط الوسط: محمود عبدالعاطي – أحمد سعيد – عبدالكبير الوادي – رفيق كابو – محمد رضا بوبو
خط الهجوم: مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة لها

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناتي ON Sports HD وقناة TIME Sports HD.

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