"السعيد" يتصدر و"شريف" يُطارده.. ترتيب هدافي الدوري المصري بالموسم الحالي

تربع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز على قمة ترتيب هدافي الدوري المصري بالموسم الحالي 2019 – 2020، وذلك بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف حتي الآن، متفوقًا على جميع المهاجمين المشاركين في البطولة هذا الموسم.

أرقام "الهداف" عبد الله السعيد في الدوري:



لعب عبد الله السعيد 8 مباريات مع بيراميدز بالدوري الممتاز هذا الموسم، بواقع (600 دقيقة لعب)، واستطاع إحراز 8 أهداف بمعدل هدف لكل مباراة ليتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة فريقه ضد وادي دجلة بالجولة العاشرة من البطولة، كما صنع 4 أهداف.



ونجح "السعيد" في إحراز 3 "ثنائيات" في مباريات الدوري هذا الموسم في شباك أندية (إنبي – الإنتاج الحربي – الجونة)، بينما سجل هدف وحيد في شباك كل من (طنطا – المصري).



ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم:



1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 8 أهداف

2- محمد شريف (إنبي) 7 أهداف

3- حسام حسن (سموحة) 5 أهداف

4- محمد سالم (المقاولون العرب) 5 أهداف

5- وليد سليمان (الأهلي) 5 أهداف

6- عمرو الحلواني (حرس الحدود) 4 أهداف

7- أوميد أوكري (أسوان) 4 أهداف

8- رمضان صبحي (الأهلي) 4 أهداف

9- محمود رزق (الاتحاد) 4 أهداف

10- حسين الشحات (الأهلي) 3 أهداف

11- مصطفي محمد (الزمالك) 3 أهداف

12- أحمد شرويدة (حرس الحدود) 3 أهداف

13- ناصر ماهر (سموحة) 3 أهداف

14- أحمد رفعت (الاتحاد ) 3 أهداف

15- سيف الدين الجزيري (المقاولون) 3 أهداف



نادي المائة يفتح أبوابه لـ عبد الله السعيد:



أصبح عبد الله السعيد على أعتاب دخول نادي المائة بالدوري الممتاز، حيث رفع رصيد أهدافه في تاريخ مشاركاته بالبطولة المحلية لـ 98 هدفًا، ويحتاج "هدفين" فقط للانضمام لقائمة الهدافين التاريخيين للبطولة ممن سجلوا 100 هدف أو أكثر وتضم 8 لاعبين (حسن الشاذلي – حسام حسن – الضيظوي – مصطفي رياض – الخطيب – أحمد الكأس- أبوتريكة – جمال عبد الحميد).



محمد شريف مفاجأة قائمة الهدافين بالدوري:



يعد محمد شريف مهاجم الأهلي المُعار لفريق إنبي هو مفاجأة قائمة الهدافين بالدوري المصري في الموسم الحالي، بعدما كان اللاعب جليس دكة البدلاء مع القلعة الحمراء طوال الموسم الماضي، انضم لصفوف الفريق البترولي ليعيد اكتشاف نفسه من جديد وتألق بشكل كبير واستطاع احراز 7 أهداف يحتل بها وصافة ترتيب الهداف بفارق هدف وحيد عن "المتصدر" عبد الله السعيد.

