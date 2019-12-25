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بالأرقام.. ماذا قدم ميدو مع مصر المقاصة هذا الموسم في الدوري العام ؟

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
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ميدو
ميدو
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تعادل فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه الشاب أحمد حسام ميدو مع فريق اف سي مصر بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب مصر المقاصة في الدوري العام :-

ويحتل فريق المقاصة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من عشر مباريات خاضها الفريق الفيومي هذا الموسم بالدوري العام لنسخة 2019/2020.

ارقام مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم :-

وكان قد نجح الفريق الفيومي في تحقيق انتصاره الأول في الموسم بالجولة الأولى على حساب فريق اسوان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب اسوان، وتلقى الفريق هزيمتين متتاليتين من فريقي الزمالك والجونة بنفس النتيجة هدف نظيف.

وعاد المقاصة لنغمة الانتصارات بفوز صعب على فريق المصري البورسعيدي بنتيجة هدف نظيف، وبدأ الفريق في مسيرته السيئة في الدوري العام من الجولة الخامسة بعدم تحقيق اي انتصار حتى الآن، حيث تعادل مع فريق وادي دجلة بنتيجة هدفين لكل فريق.

وخسر الفريق من نادي حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وأيضا انهزم من فريق الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الإسماعيلية، وتلقى هزيمة على ملعبه من فريق الاتحاد السكندري في مباراة مثيرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعادل المقاصة مع فريق طنطا على ملعب الأخير بنتيجة هدف لكل فريق، وأيضا جاء التعادل الأخير مع اف سي مصر بنتيجة هدفين مقابل هدفين بعدما كان الفريق متقدما حتى اللحظات الأخيرة قبل هدف التعادل لمهاجم مصر رضا الويشي في الدقيقة 88 من اللقاء.

ويعد السجل الهجومي الفريق تحت قيادة ميدو جيد بتسجيل 12 هدف في 10 مباريات، بينما يعد السجل الدفاعي سيئ للغاية باهتزاز شباك الفريق الفيومي في 16 مرة في عشر مباريات فقط.

موعد مباراة مصر المقاصة المقبلة :-

ويضرب فريق مصر المقاصة موعدا صعبا مع فريق الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري العام بالجولة المقبلة، حيث يتصدر الفريق الأحمر البطولة برصيد 24 نقطة ولم تهتز شباكه سوا في مرة وحيدة من فريق اسوان بعد الفوز عليه بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
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