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"احتفال ذوي الهمم.. وتحذيرات الأرصاد".. أبرز أخبار توك شو الثلاثاء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:18 ص
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تعبيرية
تعبيرية
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أمنية فوزي - داليا الحسين - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - جرجس ميلاد

تناولت برامج "التوك شو"، مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

"التأمين الصحي": تسجيل 1.6 مليون مواطن في 6 محافظات
كشف الدكتور إيهاب أبو المجد، عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، انجازاتالبرنامج حتى الأن، مؤكدا إنه تم تسجيل أكثر 1.6 مليون مواطن في 6 محافظات التابعة للمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.

السيسي يكرم زوجة أب اعتنت بابن زوجها من "ذوي الهمم" (فيديو)
كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيدة فاطمة إبراهيم عبده، زوجة أب الطفل هشام من ذوى الهمم، بعد اعتنائها به حتى تفوق فى دراسته، حيث استطاعت زوجة الأب أن تجعل هشام متفوقا دراسيا ورياضيا، وحصل على مجموع 85 % في الثانوية العامة أهله للالتحاق بكلية التجارة جامعة عين شمس فضلًا عن تفوقه في رياضة السباحة.

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب مصر لمدة 72 ساعة
وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة عدم الاستقرار اعتبارا من اليوم، مع وجود نشاط للرياح، مما أعطى شعور ببرودة الطقس، وانخفاض أكبر في درجات الحرارة.

مكرم أحمد: يربطني تفاهم كبير بوزير الإعلام.. وما يثار "هجص" (فيديو)
فيما أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لا يوجد أي تعارض بين وجود وزير إعلام، والهيئات القائمة، مشيرا إلى أنه رحب بتعين وزير الإعلام، حيث أنه اتصل به وهنأه بالمنصب الجديد.

مصر تؤكد تمسكها بمقترح قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
وأكدت وزارة الموارد المائية والرى، تمسك مصر بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وسعيها للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كلا من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة فى حق أثيوبيا فى تحقيق التنمية التى تنشدها بما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.

بداية ساعات نوة الفيضة الصغرى.. صقيع وارتفاع الأمواج يغرق شارع كورنيش الإسكندرية
في الساعات الأولى لبدء نوة الفيضة الصغرى، ارتفعت أمواج البحر داخل محافظة الإسكندرية أدت إلى غرق شارع كورنيش البحر من منطقة المندرة إلى شارع 45، وقد أسرعت شركة الصرف الصحي بتوجيه سيارات الشفط إلى المناطق الغارقة، لتسبب المياه في تجمعات تغطي الأرصفة، وتعوق الحركة المرورية.

السيسي يستجيب لطلب تدريس مادة "احترام الآخر" بالمناهج
واستجاب الرئيس السيسي لمطلب مهند عماد، سفير الطفولة، بتأهيل المدارس والمعلمين والطلاب على التعامل مع ذوي القدرات الخاصة، ومعاقبة من لم يتعامل بطريقة جيدة، كما طالب باحترام الاختلاف بين الآخر، وتدريس مادة احترام الآخر، بالمدارس والجامعات.

اتحاد آثار القاهرة منتقدا حفلات الامتحانات: "دي مش أول مرة ولازم نتكلم"
انتقدت ريهام طارق، رئيس اتحاد الطلاب بكلية الآثار بجامعة القاهرة، إعداد 3 حفلات في الجامعة أثناء فترة الامتحانات، مشيرة إلى أن إعداد الحفلات خلال فترة الامتحانات يمنع الطلاب من حضورها، وبالتالي تخرج الحفلات عن القيام بالغرض منها.
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الكلمات المفتاحية

مادة احترام الآخر قواعد ملء وتشغيل سفير الطفولة ريهام طارق الموارد المائية والرى اتحاد الطلاب بكلية الآثار

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