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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

وحذرت الأرصاد، من ظهور السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، وقد تمتد إلى شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة العامة، أن الرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد والمناطق المكشوفة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوف، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم
تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم
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