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مدير فني الألومنيوم : مستعدون لمباراة سوهاج وهدفنا الصدارة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:06 ص
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بوابة الفجر
عاطف العدوي
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قال ياسر الكناني، المدير الفني لفريق نادي الألومنيوم، إن الفريق يواصل استعداداته لمباراته المقبلة أمام فريق نادي سوهاج، بالجولة الختامية للدور الأول، بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

وأوضح الكناني المدير الفني للفريق، انه ركز خلال تدريباته خلال الأيام السابقة على تصحيح الأخطاء، التي حدثت في مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي ديروط، والتي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة، والتي انتهت بفوز الألومنيوم بهدفين مقابل هدف.

وأشار الكناني في تصريحات لـ"الفجر الرياضي"، إلى أن الفريق مستعد لمباراة سوهاج جيدًا، ومتحفز لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة، تزامنًا مع نهاية الدور الأول.

وأضاف أن "الفريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا، وطموح الفوز مشروع لهما، لاسيما الفريق السوهاجي الذي يسعى لتصحيح وضعه بجدول المسابقة قبل نهاية الدور الأول، بعد أن صادفه سوء حظ بمستهل البطولة" .

وتابع الكناني، أن الفريق يدخل اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، مطالبًا الجمهور بالوقوف مع الفريق في هذا اللقاء المهم، الذي يعد عنق زجاجة، والذي يترتب عليه عودة الفريق للصدارة، حال تعثر البنك الأهلي في مباراته أمام بترول أسيوط.


يدخل فريق نادي الألومنيوم مباراته المقبلة أمام فريق نادي سوهاج، وله 19 نقطة، يحتل بها المركز الثالث، بجدول المجموعة الأولى، بفارق نقطتين عن فريق البنك الأهلي المتصدر للمجموعة.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز ليواصل الزحف نحو مقدمة جدول المسابقة، واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين، بعد تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة على ديروط، وتقدمه للمركز الثالث بجدول المجموعة الأولى، وتقليص الفارق بينه وبين البنك الأهلي المتصدر لنقطتين.

على الجانب الآخر، يدخل فريق نادي سوهاج بقيادة نبيل محمود، نجم الزمالك السابق، مباراته أمام فريق الألومنيوم، وله 12 نقطة، يحتل بها المركز التاسع بجدول المجموعة الأولى.

ويأمل الفريق السوهاجي في تحقيق الفوز، وتعديل مركزه بجدول المجموعة، تزامنًا مع نهاية منافسات الدور الأول، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني لترتيب أوراقه قبل بداية منافسات الدور الثاني، الذي يتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية، التي يسعى خلالها الفريق لتدعيم صفوفه استعدادًا لمنافسات الدور الثاني.

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