Advertisements
Advertisements
Advertisements

حصاد الجولة الـ 10 في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
أقيمت 6 مباريات في الأسبوع العاشرة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد للقسم الثاني، حيث شهدت تلك الجولة تحقيق 5 إنتصارات وتعادل سلبى وحيد.

شهدت اللقاءات إحراز 13 هدف منهم 6 أهداف في الشوط الأول مقابل 7 في الشوط الثاني، وتحقق الفوز بهدفين مقابل هدف في 4 مباريات، والفوز بهدف في مباراة وتعادل سلبى في مباراة.

ثم احتساب 5 ركلات جزاء ثم تسجيل 3 ضربات جزاء عن طريق إيهاب المصري لاعب الإعلاميين في مباراة الفيوم، وثم تسجيل ركلتي جزاء في مباراة المنيا مع طهطا سجل لاعب المنيا محمد سماره ولاعب طهطا محمد عبد القادر، وثم أهدار ركلتي جزاء عن طريق محمد عبد الحميد ميدو لاعب الألومنيوم في مباراة ديروط، ومحمد عبد السميع لاعب سوهاج في مباراة شبان قنا .

أهداف ونتائج الجولة

صعد فريق البنك الأهلي على القمة بعد فوزه خارج ملعبة على فريق بنى سويف بهدف إسلام صلاح سولارى.

وفاز الإعلاميين على فيق الفيوم بهدفين مقابل هدف تقدم الإعلاميين بهدف في الشوط الأول بضربة جزاء عن طريق إيهاب المصري وتعادل أحمد عادل للفيوم في الشوط الثاني، وسجل أبو بكر محمد هدف الفوز للاعلاميين.

وفاز فريق المنيا على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف محمد سماره من ضربة جزاء وتعادل محمد عبد القادر لطهطا من ضربة جزاء أيضا في الشوط الثاني وخطف عمرو عثمان هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وحقق فريق الألومنيوم الفوز على ديروط بهدفين مقابل هدف سجل هدفين الألومنيوم، محمد عبد الحميد ميدو ومصطفى ناصر، وسجل هدف ديروط إبراهيم سعيد، وأهدر محمد عبد الحميد ميدو ضربة جزاء.

وفاز فريق بترول أسيوط على تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف سجل هدفين بترول اسيوط محمود كمال ومصطفى شلبى وسجل محمود علاء هدف تليفونات بني سويف.

وتعادل فريق سوهاج مع شبان قنا بدون أهداف وأهدر محمد عبد السميع لاعب سوهاج ضربة جزاء.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 21 نقطة
2- بني سويف 20 نقطة
3- الألومنيوم 19 نقطة
4- شبان قنا 18 نقطة
5- التليفونات 15 نقطة
6- المنيا 14 نقطة
7-بترول أسيوط 14 نقطة
8- الإعلاميين 13 نقطة
9- سوهاج 12 نقطة
10-الفيوم 10 نقاط
11- ديروط 5 نقاط
12- طهطا 4 نقاط

Advertisements

أخبار تهمك

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

هل يعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسراً أمام الإنتاج بسبب مرتضى منصور؟ اللائحة تجيب

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج| مشاهدة أهداف وملخص مباراة الزمالك yallakora

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك| موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: كهربا يُشعل أزمة بالقلعة الحمراء.. وحسم الصفقة الشتوية الثانية.. وفايلر يطرد نجم الفريق

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

04:50 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

09:19 م

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

09:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status