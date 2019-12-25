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بالأرقام.. من ينتصر في معركة "الهدوء" كارتيرون الزمالك أم فايلر الأهلي ؟

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
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كارتيرون وفايلر
كارتيرون وفايلر
علاء خليف
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واصل فريق الزمالك الترنح تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وذلك بعد تعادل الفارس الأبيض سلبيًا مع نظيره فريق الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز بعد التعادل مع الإنتاج

بعد تعادله مع الإنتاج الحربي ارتفع رصيد الزمالك لـ 15 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي، حيث لعب 9 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، سجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وجاءت نتائج مباريات الزمالك الثلاثة الأخيرة في الدوري الممتاز مُخيبة لآمال جماهيره العريضة، حيث خسر أمام طلائع الجيش، وتعادل سلبيًا مع سموحة والإنتاج الحربي، ليتسع الفارق بينه وغريمه الأهلي "متصدر" ترتيب البطولة بـ 24 نقطة حتي الآن.

ماذا قدم كارتيرون في أول 6 مباريات مع الأهلي والزمالك؟

المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون سبق وقاد فريق الأهلي قبل تولي القيادة الفنية للزمالك، ونستعرض معكم مقارنة رقمية بين ما قدمه مع "القطبين" في أول 6 مباريات:

- الأهلي:

نجح المدرب الفرنسي في أول 6 مباريات مع الأهلي في الحفاظ على سجله خال من الهزائم، حيث حقق 4 انتصارات وتعادلين، وسجل الفريق 8 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد.

افتتح مشواره مع الأهلي بالفوز على تاونشيب البتسواني ذهابًا وإيابًا 3-0، 1-0 على الترتيب في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ثم تعادل مع الإسماعيلي 1-1 في افتتاح بطولة الدوري الممتاز، وتغلب على المصري 2-0 بالجولة الثانية، وتعادل سلبيًا مع النجمة اللبناني بالبطولة العربية، وفاز في مباراته السادسة على الترجي التونسي 1-0.

- الزمالك:

أما في مبارياته الـ6 التي خاضها مع الزمالك حتي الآن، حقق "باتريس"، 3 انتصارات، وتعادلين، وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

استهل المدرب الفرنسي مشواره مع الزمالك بالفوز على الشرقية 3-1 في دور الـ32 بكأس مصر، ثم تغلب على أول أغسطس الأنجولي 2-0 في دور المجموعات الإفريقي، وفاز بنفس النتيجة على بيراميدز بالجولة السابعة من الدوري، ثم خسر أمام طلائع الجيش 3-2 بالجولة الثامنة، وتعادل سلبيًا مع سموحة والإنتاج الحربي بالجولتين التاسعة والعاشرة.

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الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور كارتيرون ا فايلر جدول ترتيب الدورى المصرى الدوري المصري الـ8 آلف

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