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حصاد وترتيب جولة مثيرة في مجموعة القاهره بالقسم الثاني

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أقيمت 6 مباريات في الأسبوع التاسع للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة للقسم الثاني، إذا شهدت تلك الجولة تحقيق 4 إنتصارات وتعادل سلبي، وآخر إيجابي.

شهدت اللقاءات أحراز 15 هدف منهم 7 أهداف في الشوط الأول ، مقابل 8 أهداف في الشوط الثاني.

كان أكبر فوز من نصيب الداخلية على فريق المريخ بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتم احتساب 3 ركلات جزاء وثم تسجيلها عن طريق محمد أبو شيشع لاعب النجوم في سيراميكا ، وأحمد غنيم لاعب سيراميكا في نفس اللقاء،، وأكرم عبد ربه لاعب كوكاكولا في مباراة الزرقا.

أهداف ونتائج الجولة

واصل فريق سيراميكا انتصاراته بالفوز على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف تقدم النجوم بهدف محمد أبو شيشع من ضربة جزاء، وتعادل شادى حسين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول واستطاع أحمد غنيم من تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الشوط الثاني.

وفاز منتخب السويس على بتروجت بهدفين مقابل هدف تقدم بتروجت في الشوط الأول بهدف خالد عبد الرزاق وتمكن منتخب السويس من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق عبودة عبد الغفار وأسامة مرعى في الدقيقة الأخيرة.

وحقق الداخلية أكبر فوز هذا الأسبوع بعد فوزه على المريخ بأربعة أهداف مقابل هدفين تقدم المريخ بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول عن طريق محمد سعيد وعبد الله ناصر وسجل أحمد تمساح هدف الداخلية.

وفي الشوط الثاني أضاف الداخلية 3 أهداف عن طريق عبد العزيز السيد هدفين وإسماعيل بامبا هدف.

وفاز فريق الترسانة على فريق القناة بهدف محمد مجدي كريسبو في الشوط الأول،
وتعادل كوكاكولا مع الزرقا بهدف لكل منهما تقدم أكرم عبد ربه من ضربة جزاء لكوكا كولا وتعادل بإسم عادل للزرقا، وتعادل جمهورية شبين مع النصر بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 21 نقطة
2- القناة 15 نقطة
3- منتخب السويس 15 نقطة
4- جمهورية شبين 14 نقطة
5- الداخلية 13 نقطة
6- كوكاكولا 13 نقطة
7- النجوم 11 نقطة
8- النصر 11 نقطة
9- بتروجت 9 نقاط
10- الترسانة 9 نقاط
11- المريخ 6 نقاط
12- الزرقا 3 نقاط
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