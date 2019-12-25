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حصاد الجولة الـ 10 فى مجموعة بحرى بالقسم الثاني

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:57 ص
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أقيمت 6 مباريات في الأسبوع العاشر للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى للقسم الثاني، حيث شهدت تلك الجولة تحقيق 4 انتصارات، وتعادل ايجابي وآخر سلبى.

شهدت اللقاءات أحراز 13 هدف منهم 3 أهداف في الشوط الأول مقابل 10 أهداف في الشوط الثاني.

أكبر فوز كان من نصيب غزل المحلة على فريق بيلا بخمسة أهداف نظيفة، وتم احتساب 3 ركلات جزاء ثم تسجيل ضربتين في مباراة غزل المحلة وبيلا عن طريق خالد الاخميمى ويحيى حامد، واضاع محمود كشلط ضربة جزاء للبلدية المحلة في مباراة دكرنس، بجانب طرد لاعب بيلا أحمد عاطف في مباراة غزل المحلة.

حصاد الجولة العاشرة

حقق فريق غزل المحلة فوزاً كبيراً على فريق بيلا بخمسة أهداف نظيفة سجل الأهداف خالد الاخميمى ومحمد فتح الله و عبده يحيى وخالد رسلان ويحيى حامد.

وفاز فريق المنصورة على فريق مالية كفر الزيات بهدفين نظيفين سجلها محمد جمال الدقى و أحمد هريسه.

وفاز فريق الحمام على فريق الأوليمبي بهدفين مقابل هدف سجل هدفين الحمام كاستيلو ومحمود أبو جودة وسجل هدف الأوليمبي محمد مجدي كريسبو.

وفاز فريق بلدية المحلة على فريق دكرنس بهدف أحمد رفعت.

وتعادل فريق دمنهور مع فريق الرجاء بهدف لكل منهما تقدم عمار شرف الدين لدمنهود وتعادل محمود قرنى للرجاء ، وتعادل بين فريق أبو قير مع فاركو بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 22 نقطة
2- غزل المحلة 20 نقطة
3- الرجاء 16 نقطة
4- دمنهور 15 نقطة
5- بلدية المحلة 15 نقطة
6- الحمام 14 نقطة
7-دكرنس14 نقطة
8- أبو قير 13 نقطة
9-المنصورة13 نقطة
10- الأوليمبي 11 نقطة
11- المالية 4 نقاط
12- بيلا 4 نقاط

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