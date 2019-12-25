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"المصري للإعاقات الذهنية" يكشف رسائل احتفالية "قادرون باختلاف"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:22 ص
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احتفالية قادرون باختلاف
احتفالية قادرون باختلاف
أمنية فوزي
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علقت أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية، على احتفالية "قادرون باختلاف"، بمشاركة الرئيس السيسي، قائلة: "الحفل كان حلمًا يراودنا منذ أعوام والاحتفال يوج رسائل بأن ذوي الهمم قادرون على المشاركة في جميع الجوانب الاجتماعية".

وشددت "مبدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، على أنه يجب على المجتمع أن يتوقف عن السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون على كل شيء.

وأضافت أن الاحتفاية كان بها العديد من الرسائل، متابعة: "نهدف لتوصيل رسائل إيجابية للجميع، ونتمنى مساندة رجالة الأعمال لتأهيل ذوي الإعاقة"، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تقديم كافة سبل الدعم للأهالي لمساعدتهم في الاندماج في المجتمع.
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الكلمات المفتاحية

قادرون باختلاف السيسي الرئيس

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