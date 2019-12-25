Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسميا.. منع حمو بيكا من الغناء في هذه الدولة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، عن قرار منع حمو بيكا من الغناء في بلاده.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ هذا القرار بداية من حفلات رأس السنة، على أن يتم منع أي نشاط فني للمطرب الشعبي في البلاد.

وأرجع الخطيب اتخاذ هذا القرار إلى الانتقادات الواسعة التي تطال أغاني بيكا، وعدم ملاءمتها للمجتمع الأردني والعربي.

وأشار إلى أن حمو بيكا أحيا حفلا غنائيا في وقت سابق بالعاصمة عمان، وشهد الحفل فوضى وعدم تنظيم بشكل مبالغ فيه.

وكان المطرب محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، تم التحقيق معه في التهم الموجهة إليه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسيقى غناء حمو بيكا الاردن

أخبار تهمك

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 11 ساعة

هل يعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسراً أمام الإنتاج بسبب مرتضى منصور؟ اللائحة تجيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج| مشاهدة أهداف وملخص مباراة الزمالك yallakora

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: كهربا يُشعل أزمة بالقلعة الحمراء.. وحسم الصفقة الشتوية الثانية.. وفايلر يطرد نجم الفريق

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك| موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أشرف زكي: "حمو بيكا مش هيمثل"

يوم في حياة حمو بيكا.. دعم مرضى السرطان ثم اقتحم نقابة الموسيقيين

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

بقميص شفاف من غرفة نومها.. سما المصري تعلن حبها لهذا المطرب (فيديو)

نيابة الدخيلة تتسلم بلاغ المهن الموسيقية ضد حمو بيكا

رغم الهجوم عليه.. كليب "داهية" لحمو بيكا يتصدر يوتيوب

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

04:50 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

09:19 م

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

09:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status