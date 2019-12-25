رسميا.. منع حمو بيكا من الغناء في هذه الدولة

أعلن نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، عن قرار منع حمو بيكا من الغناء في بلاده.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ هذا القرار بداية من حفلات رأس السنة، على أن يتم منع أي نشاط فني للمطرب الشعبي في البلاد.

وأرجع الخطيب اتخاذ هذا القرار إلى الانتقادات الواسعة التي تطال أغاني بيكا، وعدم ملاءمتها للمجتمع الأردني والعربي.





وأشار إلى أن حمو بيكا أحيا حفلا غنائيا في وقت سابق بالعاصمة عمان، وشهد الحفل فوضى وعدم تنظيم بشكل مبالغ فيه.





وكان المطرب محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، تم التحقيق معه في التهم الموجهة إليه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.







