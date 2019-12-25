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الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:20 ص
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جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
حازم رفعت _ تصوير: أحمد علي
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احتفلت كنيسة القديسين الأسقفية بمنطقة الزمالك، مساء الثلاثاء، بقداس عيد الميلاد المجيد.

توافد الأقباط وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي الكنائس، على كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر، بمشاركة عدد من الأساقفة والآباء الكهنة، قداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد.

وتخلل صلاة القداس الإلهي، باقة من الألحان والترانيم الروحية بمشاركة خورس من شمامسة الكنيسة، بحضور عدد من أقباط الكنيسة الأسقفية.

وشارك الاحتفال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريركة الأقباط الارثوذكسية، مندوبا عن البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجرجس صالح، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشيخ عمرو الورداني، نائبا عن فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء رأفت عزرا، نائبا عن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هشام خشبة، رئيس حي الزمالك.

وشهد محيط الكنيسة تعزيزات أمنية مكثفة وأبواب إلكترونية للتفتيش لتأمين المصليين.
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)
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قداس ليلة عيد الميلاد حضور احتفالات أعياد الميلاد الكنيسة الاسقفية البابا تواضروس

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