الكنيسة الأسقفية بالزمالك تحتفل بقداس عيد الميلاد ( صور)



وشارك الاحتفال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريركة الأقباط الارثوذكسية، مندوبا عن البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجرجس صالح، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشيخ عمرو الورداني، نائبا عن فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء رأفت عزرا، نائبا عن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء هشام خشبة، رئيس حي الزمالك.



وشهد محيط الكنيسة تعزيزات أمنية مكثفة وأبواب إلكترونية للتفتيش لتأمين المصليين.

احتفلت كنيسة القديسين الأسقفية بمنطقة الزمالك، مساء الثلاثاء، بقداس عيد الميلاد المجيد.توافد الأقباط وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي الكنائس، على كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية في مصر، بمشاركة عدد من الأساقفة والآباء الكهنة، قداس الإلهي ليلة عيد الميلاد المجيد.وتخلل صلاة القداس الإلهي، باقة من الألحان والترانيم الروحية بمشاركة خورس من شمامسة الكنيسة، بحضور عدد من أقباط الكنيسة الأسقفية.