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عاجل.. الإعلان عن قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:31 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى زامبيا استعدادا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الثالة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل.

وضمت القائمة اللاعبين:

حراسة المرمى:  محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن  - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي. 

خط الهجوم:  مصطفي محمد - عمر السعيد 
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