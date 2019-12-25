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مروة ناجي تتألق في حفل عيد العلم بجامعة القاهرة (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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تألقت أمس الثلاثاء النجمة مروة ناجي في حفل غنائي كبير بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو علاء ياسين،  بمناسبة الإحتفال بعيد العلم السادس عشر، والذي أقيم بقاعة الأحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وقدمت ناجي خلال الحفل باقة مختارة من أجمل الأغاني تنوعت بين أغانيها الخاصة وأغاني زمن الفن الجميل، ومنها "حبيت من قلبي، الف ليلة وليلة، اما براوه، اهو دا اللي صار، أنت عمرى، قال جاني بعد يزمين، نسم علينا الهوا، اغلى أسم في الوجود، حلوة يا بلدى، سهر الليالى".
.
وأعربت مروة ناجى عن سعادتها البالغة عن إحيائها الحفل في هذا الصرح الكبير، الذى يعتبر من أهم منارات العلم بمصر، وتوجهت بالشكر للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وللسادة الدكاترة والأساتذة والطلاب والعاملين بالجامعة علي إستقبالها بهذة الحفاوة الكبيرة.

الجدير بالذكر أن آخر حفلات مروة ناجى كانت علي مسرح الماركى بكايرو فيستيفال في التجمع الخامس، بمشاركة الفنان الكبير مدحت صالح، ومن تنظيم خالد كمال.


مروة ناجي تتألق في حفل عيد العلم بجامعة القاهرة (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل عيد العلم بجامعة القاهرة (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل عيد العلم بجامعة القاهرة (صور)
مروة ناجي تتألق في حفل عيد العلم بجامعة القاهرة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مروة ناجي حفل جامعة القاهرة الفجر الفني

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