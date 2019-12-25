منسق "تطوير العشوائيات" بالحكومة: 40% من العمران بمصر غير مخطط

قال إيهاب محمود الحنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن عدد المناطق العشوائية التي يتم تطويرها حوالي 201 منطقة، بالإضافة إلى 156 منطقة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح مشروعات الفترة المقبلة.



وأضاف "الحفني" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أنه سيتم افتتاح مشروعات جديدة في بداية 2020، منوها بأنه خلال العام القادم سوف يتم الانتهاء من المناطق الخطرة.



ولفت الى أن هناك خطة لتطوير المناطق غير المخططة والتي تمثل 40 % من العمران في مصر، وهو أمر صعب، مؤكدا أن القيادة السياسية مهتمة جدا بالانتهاء من المناطق الخطرة.



ولفت المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء إلى أن تطوير المناطق غير المخططة سوف يتكلف من 320 الى 350 مليارا، ولذا تم اعداد الخطة على 10 أعوام حتى 2030، ولكن تم الانتهاء من تطوير 52 منطقة غير مخططة.

