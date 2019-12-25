Advertisements
تيم الابداع يطرح مهرجان شعبي بعنوان "اخصامنا ف الحرب بتسقط" .. التفاصيل الكاملة
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:04 ص
Advertisements
سعد نبيل
Advertisements
طرح، منذ قليل، تيم الابداع لغناء المهرجانات الشعبية، مهرجان جديد بعنوان "اخصامنا ف الحرب بتسقط"، وذلك عبر قناتهم الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبه مشاهدة عالية وتفاعل عشاق فن المهرجانات.
تفاصيل مهرجان "اخصامنا ف الحرب بتسقط"
يقدمه كل من مصطفى الجن، وهادى الصغير وسامر المدنى، ومن كلمات غباشي، واورج يوسف اوشات، ومن توزيع إسلام، وتقول كلماته: "في هجومنا شدين اجزائنا ابطال ودايسين اعدائنا، تعشيق وكلة هيتسنطر، احنا الاساس على مبدأنا ، عاميلن على الشباح تارثه، رفعو السلاح وقعو في كارثه، اخاصمنا في الحرب بتسقط، اما احنا واخدنها ممارسة".
Advertisements