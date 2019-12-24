أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم: نجم بلد الوليد خليفة راموس في الملكي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي إدارة الملكي لضم محمد ساليسو مدافع بلد الوليد خلفا لسيرجيو راموس نجم وقائد الملكي.





إليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





ريال مدريد يحدد بديل راموس

كشفت الصحافة الإسبانية عن تفكير رئيس ريال مدريد الإسبانى فلورنتينو بيريز فى تدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة الإنتقالية الشتوية القادمة، بضم عنصر شبابي جديد ينضم لمجنوعة اللاعبين فى الخط الخلفي لمدريد.

وإشارت الصحف الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسبانى سيدخل فى خط مفاوضات مع مدافع فريق بلد الولد محمد ساليسو من اجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة خاصة ليكون مستقبل للنادى بعد كبر سن سيرجيو راموس مدافع المريندي وقائد الفريق والذى بلغ 33 عام.





ويري فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسبانى أن محمد ساليسو مدافع بلد الوليد يمتلك المواصفات التى تمكنه من اللعب فى صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة حاصة انه مدافع موهوب.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سعر اللاعب لم يزيد عن 20 مليون يورو فى حال دخول إدارة الريال فى مفاوضات جادة مع بلد الوليد للتعاقد مع محمد ساليسو.





أخبار ريال مدريد





ريال مدريد وبرشلونة الأكثر إنفاقًا بين الدوريات الخمسة الكبرى

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الغريمين ريال مدريد وبرشلونة هم الأكثر إنفاقاً ودفعاً للرواتب بين أندية الدوريات الخمس الكبرى.





وأضافت ماركا أن عملاقي الليجا تجاوزا دوري المحترفين الأمريكي NBA والدوري الإنجليزي الممتاز، على مستوى دفع الرواتب للاعبين.





وأجرت وكالة "جلوبال سبورت" دراسة عن الرواتب شملت 350 نادي ومؤسسة رياضية على مستوى العالم في جميع الألعاب للعام الحالي 2019، وجاء الفريقين في قمة هذا الترتيب.





ويبلغ متوسط ما يتحصل عليه اللاعب في برشلونة 11.5 مليون يورو سنوياً، في ظل حصول أسطورة الفريق ليونيل ميسي على 58 مليون يورو سنوياً، ليحتل برشلونة المركز الأول في القائمة.





وجاء ريال مدريد في المركز الثاني، بمتوسط 10 مليون يورو عن اللاعب الواحد، فيما جاء أتليتيكو مدريد في المركز السابع عشر، والثالث على مستوى الدوري الإسباني، فيما جاء أوساسونا في المركز الأخير علي مستوى إسبانيا، برصيد 423 ألف يورو لكل لاعب.





نشرة أخبار ريال مدريد





زيدان يبلغ بيريز بالموافقة على الصفقة المطروحة في الريال





أعطي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني موافقته لرئيس النادي بيريز على التعاقد مع الصفقة المطروحة في الصيف المقبل.





وفقا لموقع ديفنسا سنترال الإسباني، فإن زيدان أبلغ بيريز بالموافقة على ضم إدواردو كامافينجا لاعب وسط فريق رين الفرنسي البالغ من العمر 17 عاما فقط.





واضاف الموقع، أن بيريز رئيس النادي استدعي زيدان في الفترة الماضية لاستشارته حول التعاقد مع اللاعب بعد تألقه خلال الموسم الجاري مع رين ودخول العديد من الأندية في منافسة على ضمه.





ويستعد بيريز لتجهيز عرض رسمي لتقديمه لنادي رين من أجل التعاقد مع الموهوب الواعد في الصيف المقبل.





أهم أخبار ريال مدريد





نجم ريال مدريد وهدفه للعب أكثر في عام 2020

لم يتبق سوى أيام قليلة في سنة 2019 التي لم تكن سهلة بالنسبة للنجم الكولومبي خاميس رودريجيز مع المرينجي .





لم يستطع أن يلمع مع المهاجم الكولومبي وإصابة ريال مدريد في طريقه للإصابة ، لذلك لم يتمكن من الحصول على سلسلة من المباريات تحت قيادة زين الدين زيدان ، على الرغم من أنه أظهر موقفًا مختلفًا منذ عودته من فترة الإعارة في بايرن ميونيخ.





أراد زيدان إعطاء دقائق أكثر للاعب البالغ من العمر 28 عامًا ، وفي عام 2020 ، ومع تقدمه الكبير أمام كولومبيا والجزء الأخير من دوري أبطال أوروبا ، سيتعين على خاميس أن يتعافى بنسبة 100 بالمائة من إصابته ؛ لا يجب أن يتسرع وسيتيح له ذلك القتال من أجل مكان آخر.





هذا يعني أنه سيحضر مع المنتخب الكولومبي في بداية جولات التصفيات وفي كأس أمريكا بمجرد انتهاء الاحتفالات بنهاية العام ، سيتدرب جيمس مع ريال مدريد ، كما فعل في نهاية الأسبوع الماضي.





أخبار ريال مدريد





تقرير إسباني: إن لم يسجل بنزيما فسوف يتعثر ريال مدريد

ذكرت تقارير أسبانية سبب تعادل ريال مدريد في المباريات الثلاثة الماضية ببطولة الدوري الاسباني الممتاز أمام فالنسيا و برشلونة و أخيرا أتلتيك بيلباو وهو أن المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم النادي الملكي لم يسجل في هذه المبارايات.





وقال التقرير الاسباني:"الفارق بين كريم بنزيما هداف الفريق الاول برصيد 12 هدفاً في الليجا مع صاحب المركز الثاني المدافع سيرجيو راموس الذي سجل 3 أهداف، يوضح مدى صعوبة تسجيل الأهداف بالنسبة لريال مدريد، فكل الاعتماد ينصب على لاعب واحد فقط المشكلة بالمهاجم الفرنسي أنه يقدم العديد من الأدوار في الوقت ذاته، ويخرج من منطقة الجزاء كثيراً، كما يسهل إيقافه من الفرق الكبرى والتي تملك دفاعاً صلباً، وفي تلك الظروف تحديداً تشعر أن ريال مدريد بحاجة للاعب آخر يسجل بنفس قدر كريم بنزيما".





أخبار ريال مدريد





صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة بايرن ميونيخ

كشفت تقارير أن ريال مدريد وبرشلونة يصراعان من أجل الحصول على خدمات نجم بايرن ميونخ في الانتقالات الصيفية القادمة.





ويسعى قطبي الدوري الإسباني لضم جوشوا زيركزي لاعب بايرن ميونيخ الألماني في حين أن كلا الناديين يعملان بالفعل على ترقية اللاعبين الشباب إلى الفريق الأول ، إلا أنه لا تزال هناك رغبة في توقيع أفضل التوقعات من الفرق الأخرى.





وفقا لتقارير في اسبانيا ، زيركزي هو أحدث لاعب في رادارهم ، حيث حقق اللاعب البالغ من العمر 18 عاما طفرة في صفوف بايرن ميونيخ.





في مباراتين بديلة وجيزة في الأسابيع الأخيرة ، سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أهدافًا مهمة في الدوري الألماني ضد فرايبورغ وولفسبورج على التوالي.





أبرز أخبار ريال مدريد





ريال مدريد يُبعد أنظاره عن نجم ليفربول

أبعد ريال مدريد الإسباني أنظاره عن التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





أسس ماني نفسه كأحد أفضل اللاعبين في العالم ، منذ انتقاله إلى نادي ليفربول في عام 2016 ، حيث ساهم بـ 72 هدفًا من 148 مباراة في جميع المسابقات.





يبقى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حاليًا لمدة ثلاث سنوات ونصف على عقده ، مع ليفربول مفتوحًا لتمديد تلك الصفقة في المستقبل القريب.





ومع ذلك ، وفقا لتقارير في اسبانيا ، حدد ريال مدريد الدولي السنغال كأحد أهداف نقل الأولوية.





ملخص أخبار ريال مدريد





تحديد موعد ديربي ريال مدريد وأتلتيكو





حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد وذلك بالجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".





ويستقبل ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد يوم السبت الموافق 1 من فبراير 2020 على ملعب سانتياجو برنابيو وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.





وكان ريال مدريد قد تعادل أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الدور الأول بدون أهداف والتي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتلتيكو.