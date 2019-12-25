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"الإسكان" تزف خبر سار بشأن أقساط التصالح على مخالفات البناء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إنه تقرر مد فترة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور أخرى، حيث لم يكن هناك فرصة للمواطن للتقدم للتصالح.

وأشارت "هاشم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم لم يكتفوا فقط بمدة فترة التقديم، بل قدموا عدد من التسهيلات للمواطنين، حيث تم توسيع دائرة إعداد تقارير السلامة الإنشائية للمباني لتشمل المكاتب الاستشارية وكليات الهندسة.

وأضافت رئيس لجنة التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، أنهم أعفوا مواطني القرى من شرط تشطيب الواجهات، فضلا عن سماح البرلمان بإمكانية تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات بدون فائدة، وهو ما سيشجع المواطن على التصالح.
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