هاني البحيري يكشف تفاصيل مشروع مدرسة للموضة

قال هاني البحيري، مصمم الأزياء العالمي، إنه قام بأعداد بروتكولًا مع رئيس غرفة الصناعة لأعداد مدرسة للموضة، وتدريب الطلاب على تصميم الملابس.



ولفت "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إلى أن الفنانة رجاء الجداوي طالبت منه إلقاء الضوء على إعداد فساتين كوكتيل تناسب فترة ما بعد الظهر، معقبًا: "بنحاول نعمل ملابس ترضي كل اهتمامات المرأة".



وعقب مصمم الأزياء العالمي، على ارتداء الفنانة مي عمر ترتدي فستانًا بـ15 مليون دولار من الألماس الحر بآخر دفيليه له، قائلًا: "سبب ارتفاع الفستان هو المجوهرات التي قامت بإحدى الشركات بوضعها عليه، بتقنية عالية".

