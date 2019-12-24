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موسي مصطفي موسي يحضر قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الكاثوليك
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:41 م
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حازم رفعت - تصوير: مصطفى الديب
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توافد العديد من الشخصيات العامة والحزبية والتنفيذية والشعبية، مساء اليوم الثلاثاء، على كاتدرائيه القديسة العذراء مريم للاقباط الكاثوليك بمدينة نصر أبرزهم الدكتور موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، وذلك لحضور قداس ليلة عيد الميلاد المجيد وتقديم التهنئة.
ودخل الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، قاعة الكاتدرائية يتوسطة كبار مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية الكاثوليكية، حيث ردد خورس الشمامسة ألحان الميلاد، وتزينت الكنيسة بالورود والأيقونات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد.
وترأس غبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك مساء اليوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر بحضور مندوب عن رئاسة الجمهورية.
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