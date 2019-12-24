موسي مصطفي موسي يحضر قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الكاثوليك

توافد العديد من الشخصيات العامة والحزبية والتنفيذية والشعبية، مساء اليوم الثلاثاء، على كاتدرائيه القديسة العذراء مريم للاقباط الكاثوليك بمدينة نصر أبرزهم الدكتور موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، وذلك لحضور قداس ليلة عيد الميلاد المجيد وتقديم التهنئة.