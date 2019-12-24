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ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي 0/0 في الدوري (فيديو)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:39 م
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الزمالك ضد الانتاج الحربي
الزمالك ضد الانتاج الحربي
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ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي في الدوري

تعادل نادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السلام الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 15 محتلًا المركز الرابع، كما رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة 15 أيضًا في المركز الخامس بفارق الأهداف.

وفشل لاعبو الزمالك اليوم في مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات من جديد التى غابت في المباراتين السابقتين، والتي خسر فيها الفريق الأبيض اللقاء قبل الماضي أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا.

تشكيل مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي في الدوري

وبدأ الزمالك مباراته أمام الانتاج الحربي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي. 

خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما. 

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وبدأ الانتاج الحربي مباراته أمام الزمالك بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد مجدي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: محمد بازوكا - محمد عادل  - علاء سلامة - موسى دياوارا  - محمود عادل. 

خط الهجوم: باسم مرسي.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربي في الدوري:-

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