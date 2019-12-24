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بداية ساعات نوة الفيضة الصغرى.. صقيع وارتفاع الأمواج يغرق شارع كورنيش الإسكندرية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
دينا حسن- محمد رجب
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في الساعات الأولى لبدء نوة الفيضة الصغرى، ارتفعت أمواج البحر داخل محافظة الإسكندرية أدت إلى غرق شارع كورنيش البحر من منطقة المندرة إلى شارع 45، وقد أسرعت شركة الصرف الصحي بتوجيه سيارات الشفط إلى المناطق الغارقة، لتسبب المياه في تجمعات تغطي الأرصفة، وتعوق الحركة المرورية.

وقد تداول رواد التواصل الإجتماعي"الفيس بوك" صور تظهر غرق أجزاء من كورنيش البحر ووصول سيارات الشفط، فيما تزامن مع ارتفاع الأمواج، سرعة الرياح ودرجات حرارة منخفضة تصل إلى الصقيع.

وقد أعلنت محافظة الإسكندرية تعطيل انتظام عملية الدراسة غدًا الإربعاء في جميع المدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.


وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أية مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

ونوه بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏ااإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• تقليل التحرك بالسيارات أعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء وحتى نهاية غدا الأربعاء للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد.

وقالت المحافظة إن رفع درجة الاستعداد تأتي وفقا للبيان العاجل رقم 26 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة تتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.
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مصر الموارد المائية والرى الاسكندرية اخبار

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