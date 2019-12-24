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موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:32 م
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فريق الزمالك
فريق الزمالك
محمد جمال
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يستضيف ستاد القاهرة الدولى يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020 اولى مباريات فى العام الجديد للفارس الأبيض ببطولة الدوري المصري عندما يستضيف الزمالك نظيره أسوان ضمن مباريات الجولة الحادية عشر، فى لقاء يسعي فيه الزمالك للعودة للمسار الصحيح بعد عدة النتائج السلبية للفريق خلال الفترة الماضية ببطولة الدوري المصري.

ويعانى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية من سوء نتائج بعد الخسارة لإمام طلائع الجيش بثلاثية لهدفين ثم تعادل أمام الانتاج الحربي وسموحة سلبيًا.

موعد مباراة الزمالك وأسوان بالدوري المصري

يحل أسوان ضيف على الزمالك يوم 2 يناير 2020 على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان بالدوري المصري

يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة الزمالك واسوان ببطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 15 نقطة بينما أسوان فى المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

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