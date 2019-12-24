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تعرف على تفاصيل .. حفل نجوم المهرجانات الشعبية في ليلة رأس السنة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:33 م
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نجوم المهرجانات
نجوم المهرجانات
سعد نبيل
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يستعد نجوم المهرجانات الشعبية لاحياء حفل غنائي كبير، ضمن احتفالا ليلة رأس السنية الميلادية، ومن المقرر أن يقام على حشبة مسرح حديقة النيل، بطرة البلد.

ويحي الحفل كوكبة نجوم المهرجانات الشعبية، وعلى رأسهم: حسن البرنس الصغير، ودولا، وبلال الفنان، وتيم "خمسة سنتي"، والتوأم أدهم ومجدي.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من ألمع المهرجانات الشعبية التي ثبتت نجاح كبير، في الشارع المصري، والافراح، منها "بنتي، ودنيا المشاكل، وياخاينين يا خاينين، وجمالك يا حببتي جمالك مستفز"، وغيرها من المهرجانات التي تخلق حاله من الفرحة والبهجة.

تعرف على تفاصيل .. حفل نجوم المهرجانات الشعبية في ليلة رأس السنة
تعرف على تفاصيل .. حفل نجوم المهرجانات الشعبية في ليلة رأس السنة
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