Advertisements
مقتل 35 مدنياً في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:18 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، مقتل 35 مدنياً و7أفراد من قوات الأمن في هجوم مسلح شمال البلاد، اليوم الثلاثاء.
وقال الجيش في بيان إن "عدداً كبيراً من المسلحين شنوا هجوماً في آن واحد على وحدة عسكرية ومدنيين قرب بلدة أربيندا صباح الثلاثاء".
وقال الجيش في بيان إن "عدداً كبيراً من المسلحين شنوا هجوماً في آن واحد على وحدة عسكرية ومدنيين قرب بلدة أربيندا صباح الثلاثاء".
وتمكنت قوات الأمن في نهاية الأمر من صد المهاجمين وقتل 80 منهم.
Advertisements