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مقتل 35 مدنياً في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:18 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، مقتل 35 مدنياً و7أفراد من قوات الأمن  في هجوم مسلح شمال البلاد، اليوم الثلاثاء. 



وقال الجيش في بيان إن "عدداً كبيراً من المسلحين شنوا هجوماً في آن واحد على وحدة عسكرية ومدنيين قرب بلدة أربيندا صباح الثلاثاء". 


وتمكنت قوات الأمن في نهاية الأمر من صد المهاجمين وقتل 80 منهم.
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هجوم مسلح مقتل بوركينا فاسو الـ8 أربين 35 مدنيا

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