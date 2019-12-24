مقتل 35 مدنياً في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، مقتل 35 مدنياً و7أفراد من قوات الأمن في هجوم مسلح شمال البلاد، اليوم الثلاثاء.







وقال الجيش في بيان إن "عدداً كبيراً من المسلحين شنوا هجوماً في آن واحد على وحدة عسكرية ومدنيين قرب بلدة أربيندا صباح الثلاثاء".







