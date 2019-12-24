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الإعلان عن هيكل مهرجان مسقط السينمائي 2020

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:19 م
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هيكل مهرجان مسقط السينمائي
هيكل مهرجان مسقط السينمائي
الفجر الفني
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أعلن مهرجان مسقط السينمائي والذى يقام خلال عام 2020 تحت مسمى "اصنع فيلمك في عمان" عن فئات مسابقاته، ليكون يوم 15 من شهر يناير المقبل أخر موعد لإستلام الأعمال المشاركة.

ويهدف المهرجان إلى تعريف الضيوف العالميين أصحاب التجارب السينمائية على أهم مواقع التصوير التي تتفرد بها السلطنة.

تتضمن المسابقة خمس فئات وهي:
مسابقة الأفلام الطويلة (الروائية- والوثائقية)
ومسابقة الأفلام الخليجية والعربية القصيرة (الروائية-الوثائقية)
ومسابقة أفلام الطلبة
ومسابقة أفلام الأطفال
ومسابقة أفلام الأنيميشن

لجنة المشاهدة والفرز للافلام الروائية والوثائقية الطويلة تضم كلا من:
الدكتور سالم المعمري
الاستاذ سما عيسى
الاستاذ انيس الحبيب

لجنة المشاهدة والفرز للافلام الروائية والوثائقية القصيرة تضم كلا من:
الاستاذ محمد الفارسي
الاستاذه ليلى حبيب
الاستاذ انور الرزيقي

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