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مصرع شاب وإصابة 11 شخصًا في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة (أسماء)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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لقي شاب مصرعه وأصيب إثنين أخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم أثناء عبوره الطريق الدولي الساحلي بمدخل 45 بنطاق مركز كفر الدوار، كما استقبل مستشفي الدلنجات العام عدد 4 أشخاص أشخاص مصابين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية "توك توك" بطريق قرية أبو حمزة، بينما استقبل مستشفي كفر الدوار العام عدد 5 أشخاص مصابين بكسور وجروح جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" أمام قرية البيضا بمحافظة البحيرة.

البداية تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث عبور مشاة وإصطدام بسيارة نصف نقل بالطريق الدولى الساحلى بمدخل 45 اتجاة الاسكندرية بشاب وتوفي، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بكفر الدوار العام، وبالإنتقال والفحص تبين، إصابة كل من "حمد عوض عبد الله" 36 سنة، "محمد عرفه محمد" 45 سنة، ومصرع "السيد حميدو السيد قشطة" 30 سنة، وتم نقل المصابين لمستشفي كفر الدوار العام وجثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية "توك توك" بطريق قرية أبو حمزة الدلنجات، وبالإنتقال وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص وهم كل من "مروان الييد فوزى" 3 سنوات، "رويدا السيد فوزى" 4 سنوات، "رانيا نبيل ابو يوسف" 33 سنة، "اسلام الشحات محمد" 18 سنة، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعين وبالإنتقال وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ميكروباص، أمام قرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار على باتجاة القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسر وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وهم كل من "على رجب هاشم" 38 سنة، "إبراهيم نصر الليثى" 28 سنة، "نصر رمضان على" 39 سنة، "سعد على عبدالحميد" 26 سنة، "تامر عبدالجواد محمود" 31 سنة، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجارى عمل الاسعافات الأولية والاشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير المحاضر اللازمهة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الوقائع.
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