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"التنمية المحلية": مستعدون لموجة الطقس السيء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:25 ص
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الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيق بين مع غرف العمليات في المحافظات، خاصة مع المحافظات الساحلية، للتعامل مع موجة الطقس السيء والأمطار المتوقعة، وتم وقف أعمال الصيد في بعض المناطق الساحلية بسبب ارتفاع الأمواج.

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن هناك إعادة لانتشار وتمركز سيارات كسح المياه لاستيعاب عملية شفط الأمطار المتوقعة، وهذا يأتي في أطار الاستعداد والتجهيز للسيناريوهات المختلفة لموجة الطقس السيء.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على التأكد من عدم حدوث أي مشاكل أو ماس كهربائي في أعمدة الإنارة، وهذا الأمر بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.
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