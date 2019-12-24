أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019.. والمعدن الأصفر يحتفل بأعياد الكريسماس
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
763 إلى 766
|
عيار 22
|
700 إلى 702
|
عيار 21
|
668 إلى 670
|
عيار 18
|
573 إلى 574
|
عيار 14
|
445 إلى 447
|
عيار 12
|
382 إلى 383
|
الاونصة
|
23.743 إلى 23.814
|
الجنيه الذهب
|
5,344 إلى 5,360
|
الكيلو
|
763.429 إلى 765.714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
774.46جنيه
|
48.25 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
709.93جنيه
|
44.23 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
677.67جنيه
|
42.22 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
580.86جنيه
|
36.19 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
451.77جنيه
|
28.15 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
387.23جنيه
|
24.13 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
290.43جنيه
|
18.09 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,086 جنيه
|
1,501 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,421 جنيه
|
337.76 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
774,464 جنيه
|
48,251 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
24 ديسمبر
|
774.46
|
677.67
|
580.86
|
451.77
|
387.23
|
23 ديسمبر
|
766.87
|
671.02
|
575.16
|
447.34
|
383.43
|
22 ديسمبر
|
762.95
|
667.60
|
572.60
|
445.06
|
381.48
|
21 ديسمبر
|
762.95
|
667.60
|
572.22
|
445.06
|
381.48
|
20 ديسمبر
|
762.60
|
667.29
|
571.96
|
444.85
|
381.48
|
19 ديسمبر
|
763.60
|
668.16
|
572.71
|
445.43
|
381.80
|
18 ديسمبر
|
762.23
|
666.96
|
571.68
|
444.63
|
381.11
|
17 ديسمبر
|
761.04
|
665.92
|
570.79
|
443.94
|
380.52
|
16 ديسمبر
|
762.16
|
666.91
|
571.63
|
444.60
|
381.08
|
15 ديسمبر
|
765.40
|
669.74
|
574.06
|
446.48
|
382.70