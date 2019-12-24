أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019.. والمعدن الأصفر يحتفل بأعياد الكريسماس





أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد بنحو 8 جنيهات لتحافظ في المستهل وتحافظ على الاستقرار مع إغلاق البورصة الدولية للمعدن الأصفر مع الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 580.86 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 677.67 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 774.46 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,421 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 580.86 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 677.67 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 774.46 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,421 جنيه.









أسعار الذهب الأن









متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 763 إلى 766 عيار 22 700 إلى 702 عيار 21 668 إلى 670 عيار 18 573 إلى 574 عيار 14 445 إلى 447 عيار 12 382 إلى 383 الاونصة 23.743 إلى 23.814 الجنيه الذهب 5,344 إلى 5,360 الكيلو 763.429 إلى 765.714 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 774.46جنيه 48.25 $ سعر الذهب عيار 22 709.93جنيه 44.23 $ اسعار الذهب عيار 21 677.67جنيه 42.22 $ اسعار الذهب عيار 18 580.86جنيه 36.19 $ سعر الذهب عيار 14 451.77جنيه 28.15 $ سعر الذهب عيار 12 387.23جنيه 24.13 $ سعر الذهب عيار 9 290.43جنيه 18.09 $ اسعار أوقية الذهب 24,086 جنيه 1,501 $ اسعار جنيه الذهب 5,421 جنيه 337.76 $ اسعار كيلو الذهب 774,464 جنيه 48,251 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 24 ديسمبر 774.46 677.67 580.86 451.77 387.23 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52 16 ديسمبر 762.16 666.91 571.63 444.60 381.08 15 ديسمبر 765.40 669.74 574.06 446.48 382.70







أسعار الذهب عالميًا:



