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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2019.. والمعدن الأصفر يحتفل بأعياد الكريسماس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:35 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد بنحو 8 جنيهات لتحافظ في المستهل وتحافظ على الاستقرار مع إغلاق البورصة الدولية للمعدن الأصفر مع الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  580.86 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 677.67 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 774.46 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,421 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  580.86 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر677.67 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 774.46 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,421 جنيه.


أسعار الذهب الأن


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

763 إلى 766

عيار 22 

700 إلى 702

عيار 21

668 إلى 670

عيار 18

573 إلى 574

عيار 14

445 إلى 447

عيار 12

382 إلى 383

الاونصة

23.743 إلى 23.814

الجنيه الذهب

5,344 إلى 5,360

الكيلو

763.429 إلى 765.714

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 774.46جنيه      

 48.25 $

سعر الذهب عيار 22

 709.93جنيه

 44.23 $

اسعار الذهب عيار 21

677.67جنيه       

42.22 $

اسعار الذهب عيار 18

 580.86جنيه

36.19 $

سعر الذهب عيار 14

451.77جنيه

28.15 $

سعر الذهب عيار 12

387.23جنيه

24.13 $

سعر الذهب عيار 9

290.43جنيه

18.09 $

اسعار أوقية الذهب

24,086 جنيه

1,501 $

اسعار جنيه الذهب

5,421 جنيه

337.76 $

اسعار كيلو الذهب

774,464 جنيه

48,251 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

16 ديسمبر

762.16

666.91

571.63

444.60

381.08

15 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1504.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 4 نوفمبر.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 1499.41 دولار للأوقية.
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