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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:12 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء اليوناني، وصح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع السيد الرئيس تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير بسام راضي، أنه تم خلال الاتصال التأكيد علي اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، وأكد الرئيس السيسي، متانة وتميز العلاقات التي تربط بين مصر واليونان، واعتزاز مصر بتلك العلاقات.
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الكلمات المفتاحية

عبدالفتاح السيسي الوزراء اليوناني العلاقات التاريخية اتصالا هاتفيا

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