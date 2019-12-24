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باسم مرسي يكشف سر هروبه من طارق حامد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:06 م
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بوابة الفجر
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علق باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي على التعادل اليوم أمام الزمالك بدون أهداف ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.


وقال باسم مرسي في تصريحات لقناة "تايم سبورت" :" تمكنا من الحصول على نقطة أمام فريق كبير وقوي، جميع اللاعبين يؤدون كفريق واحد، قاتلنا على كل فرصة أتيحت لنا، نسعى لمواصلة النتائج الإيجابية التي نقدمها".


واضاف باسم مرسي: "نسير بخطى ثابتة تحت قيادة مختار مختار، وسعيد بتواجدي مع الإنتاج، قدمنا مستوى متميز بالمباريات الماضية، حققنا نتائج جيدة في آخر 4 لقاءات".


وتابع: " الحظ عاندني اليوم أمام الزمالك، حاولت الهروب دائماً من طارق حامد لأنني أعلم دوره المحوري مع الزمالك".
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