باسم مرسي يكشف سر هروبه من طارق حامد

علق باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي على التعادل اليوم أمام الزمالك بدون أهداف ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.









وقال باسم مرسي في تصريحات لقناة "تايم سبورت" :" تمكنا من الحصول على نقطة أمام فريق كبير وقوي، جميع اللاعبين يؤدون كفريق واحد، قاتلنا على كل فرصة أتيحت لنا، نسعى لمواصلة النتائج الإيجابية التي نقدمها".









واضاف باسم مرسي: "نسير بخطى ثابتة تحت قيادة مختار مختار، وسعيد بتواجدي مع الإنتاج، قدمنا مستوى متميز بالمباريات الماضية، حققنا نتائج جيدة في آخر 4 لقاءات".









وتابع: " الحظ عاندني اليوم أمام الزمالك، حاولت الهروب دائماً من طارق حامد لأنني أعلم دوره المحوري مع الزمالك".